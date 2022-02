Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna ancora e avvicina le Community - wordweb81 : Introduzione alle community #WhatsApp nell'ultima beta Android - salman_memon_7 : RT @techworldaleant: WhatsApp beta for Android 2.22.4.9 Nelle community di WhatsApp puoi riunire i tuoi gruppi e gestirli, puoi raggiungere… - techworldaleant : WhatsApp beta for Android 2.22.4.9 Nelle community di WhatsApp puoi riunire i tuoi gruppi e gestirli, puoi raggiung… - 24h_Tecnologia : Meglio non aggiornare all'ultima beta di WhatsApp per Android: È da poco disponibile una nuova versione beta dell'a… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Beta

TuttoAndroid.net

Per ora si tratta solo di un vago auspicio, ma non è detto chefor iPad non arrivi in ... La funzione in sé, in realtà, è in forma, e ad oggi permette di collegare fino a quattro device ...Attualmente la funzionalità multi - device è disponibile, in forma, anche nella versione stabile dell'app, e ora l'accountviene mappato correttamente su quattro differenti dispositivi ...Le Community sono una delle maggiori novità in arrivo su WhatsApp, assieme alle reazioni ai messaggi ... sono emerse lo scorso ottobre), e ad ogni versione aggiornata della beta la probabilità di ...WhatsApp has reportedly started to roll out a new beta update for Android users. As per a report by WABetaInfo, WhatsApp has released a new update through the Google Play Beta Program, bringing ...