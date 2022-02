Vlahovic | ' Ho scelto il numero 7 solo | perché è più vicino al 9'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic scelto

"La 7 non rappresenta niente: qui tutti i numeri sono importantissimi, dall'1 al 100, e io l'hoperché è il più vicino al 9". Dusanspiega la scelta della maglia numero 7, lasciata libera dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. "Il numero non è importante - spiega il nuovo acquisto ...conferenza Juve presentazione SENSAZIONI - 'Sono veramente emozionato e orgoglioso di aver ... sicuramente tutti i numeri nella Juve sono importantissimi ma sinceramente l'hoperché era ...Nel corso della conferenza stampa imbastita per la presentazione ufficiale, Dusan Vlahovic ha chiarito sulla scelta della maglia numero 7, precedentemente di proprietà di Cristiano Ronaldo: "Il numero ...(ilBianconero) Juventus, la presentazione di Vlahovic e la rivelazione sulla maglia n.7 di Ronaldo. Vlahovic ha poi aggiunto: “Ho scelto la maglia n.7 di Ronaldo? Via il sipario sulla presentazione di ...