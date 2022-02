Sanremo 2022 | cosa farà Ornella Muti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 1 febbraio 2022)in Conferenza Stampa Bellissima, posata, senza peli sulla lingua ma decisa a non cavalcare polemiche e a non lasciarsi travolgere dal Festival di: è, che Amadeus ha scelto come compagna di viaggio della prima puntata del Festival di. E se stamane in conferenza stampa l’iconica attrice ha detto soprattuttonon avrebbe fatto sul palco dell’Ariston – niente discorsi politici e nessun intervento riguardo la violenza sulle donne – siamo in gradi di darvi qualche anticipazione sui suoi interventi. “Sono molto spaventata ed emozionata, ma felice. Ringrazio Amadeus e Coletta per avermi scelta. Spero di fare bene quello che devo fare. ... Sono quella che sono, ho una mia timidezza e un mio pudore, faccio ...