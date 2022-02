San Valentino a Roma: menu per una cena a lume di candela indimenticabile (Di martedì 1 febbraio 2022) San Valentino 2022 Ristoranti a Roma: se siete in cerca dei locali dove prenotare una cena indimenticabile per la festa degli innamorati siete sul sito giusto! Ecco le migliori proposte della Capitale Ristorante Acquolina – 1 Stella Michelin menu SAN Valentino ACQUOLINA Trigliamandarino e lentisco Topinamburcome un carciofo Risottosiero di bufala e gamberi rossi Tortello di cortilecastagne, tartufo nero pregiato e lavanda Asticezucca e mandorla Lamponeibiscus e cioccolato fondente Prezzo 140€ per persona bevande escluse Contatti: Acquolina Via del Vantaggio, 14 – 00186 Roma(Piano Terra – The First Roma)T. +39 06 3201590E. info@acquolinaristorante.it — menu SAN Valentino ... Leggi su funweek (Di martedì 1 febbraio 2022) San2022 Ristoranti a: se siete in cerca dei locali dove prenotare unaper la festa degli innamorati siete sul sito giusto! Ecco le migliori proposte della Capitale Ristorante Acquolina – 1 Stella MichelinSANACQUOLINA Trigliamandarino e lentisco Topinamburcome un carciofo Risottosiero di bufala e gamberi rossi Tortello di cortilecastagne, tartufo nero pregiato e lavanda Asticezucca e mandorla Lamponeibiscus e cioccolato fondente Prezzo 140€ per persona bevande escluse Contatti: Acquolina Via del Vantaggio, 14 – 00186(Piano Terra – The First)T. +39 06 3201590E. info@acquolinaristorante.it —SAN...

