Ruba borsa da auto, incastrato grazie a immagini sorveglianza (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Si allontana dall’auto per riempire alcune bottiglie di acqua alle fonti di Castellammare di Stabia (Napoli). Al ritorno nota che dalla vettura sono stati Rubati una borsa e uno zaino contenenti documenti e soldi. grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza la polizia riesce a risalire all’identità del ladro e a catturarlo. Questa mattina gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di G.F. (queste le iniziali dell’arrestato) accusato di furto. L’attività d’indagine ha preso il via alla denuncia sporta dalla ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Si allontana dall’per riempire alcune bottiglie di acqua alle fonti di Castellammare di Stabia (Napoli). Al ritorno nota che dalla vettura sono statiti unae uno zaino contenenti documenti e soldi.alledegli impianti di videola polizia riesce a risalire all’identità del ladro e a catturarlo. Questa mattina gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di G.F. (queste le iniziali dell’arrestato) accusato di furto. L’attività d’indagine ha preso il via alla denuncia sporta dalla ...

