Roma, niente donne al circolo canottieri Aniene: "diritti dei soci solo a maschi maggiorenni" (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma. Uno statuto risalente al primo dopoguerra? Assolutamente no. Si tratta delle regole odierne di adesione al circolo canottieri dell'Aniene di Roma, in cui si evince chiaramente l'esclusione delle donne dalla partecipazione. Le donne, parafrasando, non possono prendervi parte, a meno che non abbiano meriti sportivi di qualche sorta. niente donne "comuni" al circolo canottieri di Roma solo il successo, come spesso accade anche in diversi livelli della società, garantisce loro l'adesione e quindi l'accoglienza all'interno. Altrimenti, rimane un'esclusiva maschile. Ecco, allora, che la Roma che conta, quella con un ...

