Obbligo vaccinale over 50, sanzioni dal 1° febbraio: tutte le regole (Di martedì 1 febbraio 2022) Arriva l’Obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio come ulteriore misura contro l’imponente aumento dei contagi e l’arrivo della variante Omicron. Questa nuova estensione amplia quindi la platea di soggetti sottoposti all’Obbligo, dopo il personale sanitario, personale scolastico, militari e Forze dell’ordine. Dal 1° febbraio 2022 i cittadini over 50 che non saranno vaccinati o non avranno completato il ciclo riceveranno una sanzione una tantum da 100 euro. A partire dal 15 febbraio 2022, inoltre, per gli over 50 sarà obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass per recarsi al lavoro. La norma si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore ... Leggi su leggioggi (Di martedì 1 febbraio 2022) Arriva l’per tutti i cittadini50. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio come ulteriore misura contro l’imponente aumento dei contagi e l’arrivo della variante Omicron. Questa nuova estensione amplia quindi la platea di soggetti sottoposti all’, dopo il personale sanitario, personale scolastico, militari e Forze dell’ordine. Dal 1°2022 i cittadini50 che non saranno vaccinati o non avranno completato il ciclo riceveranno una sanzione una tantum da 100 euro. A partire dal 152022, inoltre, per gli50 sarà obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass per recarsi al lavoro. La norma si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore ...

TgLa7 : #Ottawa paralizzata per la protesta dei camionisti contro l'obbligo vaccinale. Capitale bloccata per il secondo gio… - GuidoDeMartini : ???? ONORE AL CANADA: LA LEZIONE PER IL MONDO ???? Ecco cosa succede quando un Paese decide di difendere veramente la L… - MediasetTgcom24 : Canada, Ottawa assediata dai camionisti contro l'obbligo vaccinale #Ottawa #Covid #Canada #novax #video… - RItaliano3 : RT @longagnani: In questi mesi da quando è entrato in vigore l'obbligo vaccinale per i docenti ho parlato con tantissimi docenti che non PO… - Dan03621335 : RT @longagnani: Un insegnante sospeso senza stipendio per l'obbligo vaccinale si è dato fuoco oggi a Rende. È gravissimo. Ma sui giornali e… -