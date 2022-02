Morto l' ex presidente di Venezia e Palermo Maurizio Zamparini

(Di martedì 1 febbraio 2022)(ITALPRESS) –, exdi, è scomparso all'età di 80 anni. L'imprenditore friulano si è spento nella nottata nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno.nell'ultimo anno aveva subito la pesantissima scomparsa del figlio Armando e lo scorso dicembre era anche stato ricoverato in terapia intensiva a Udine per una peritonite.era nato a Sevegliano del Friuli, a giugno avrebbe compiuto 81 anni.(ITALPRESS).

