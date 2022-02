Maurizio Zamparini, la triste notizia è appena arrivata: “L’hanno trovato morto”. (Di martedì 1 febbraio 2022) Una brutta notizia colpisce tutto il mondo del calcio. All'età di 80 anni è morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo e del Venezia. I rosanero negli anni della sua presidenza passarono dalla Serie B alla lotta per un posto in Champions. Uomo vulcanico, imprenditore di successo Zamparini nei mesi scorsi aveva subito il dramma peggiore per ogni genitore, perché aveva perso il figlio più piccolo, Armando, che aveva 23 anni. Classe 1941, Zamparini è stato un imprenditore con interessi in vari settori, da quello commerciale a quello immobiliare, che ha avuto una grande popolarità grazie al suo ingresso nel mondo del calcio. Negli anni '80 rilevò il Venezia, che era in Serie C e dopo decenni, nel 1997, i lagunari sono tornati in Serie A. Poi dopo aver ceduto il Venezia ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 febbraio 2022) Una bruttacolpisce tutto il mondo del calcio. All'età di 80 anni è, ex presidente del Palermo e del Venezia. I rosanero negli anni della sua presidenza passarono dalla Serie B alla lotta per un posto in Champions. Uomo vulcanico, imprenditore di successonei mesi scorsi aveva subito il dramma peggiore per ogni genitore, perché aveva perso il figlio più piccolo, Armando, che aveva 23 anni. Classe 1941,è stato un imprenditore con interessi in vari settori, da quello commerciale a quello immobiliare, che ha avuto una grande popolarità grazie al suo ingresso nel mondo del calcio. Negli anni '80 rilevò il Venezia, che era in Serie C e dopo decenni, nel 1997, i lagunari sono tornati in Serie A. Poi dopo aver ceduto il Venezia ...

DiMarzio : Un triste risveglio, addolorato per la scomparsa di un presidente a cui papà era molto legato, con cui ha vinto e g… - GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - sscnapoli : ?? Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la… - ilRomanistaweb : È venuto a mancare Maurizio #Zamparini, ex presidente del #Palermo L'imprenditore avrebbe compiuto a giugno 81 ann… - leonzan75 : RT @DiMarzio: Un triste risveglio, addolorato per la scomparsa di un presidente a cui papà era molto legato, con cui ha vinto e gioito sia… -