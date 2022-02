Maurizio Zamparini e il suo Mercatone Zeta del pallone: da Venezia a Palermo, storia di un presidente in direzione ostinata e contraria (Di martedì 1 febbraio 2022) Per anni il senso della sua esistenza è stato compresso in un vagone ferroviario. Il ragazzo ci saliva sopra a Udine e scendeva mezz’ora dopo a Sevegliano. Ogni domenica mattina. Sotto la neve gelida dell’inverno, sotto il sole pallido della primavera. Era un tragitto breve ma profondamente simbolico. Perché prevedeva uno spogliamento, annunciava una catarsi. Lo studente del collegio Renati diventava calciatore. Almeno per un giorno. Santificava le feste muovendosi rapido sul fronte d’attacco, vedendo corridoi, segnando gol. Uno dietro l’altro. Dopo poco quella squadra allenata da un falegname e presieduta da un maestro elementare gli andava già stretta. Aveva bisogno di una nuova sfida. Solo che la sua ascesa si era rivelata presto una faticosissima arrampicata. Aveva giocato in Prima Categoria. Poi in Interregionale. A venti anni la sua carriera come calciatore era già finita. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Per anni il senso della sua esistenza è stato compresso in un vagone ferroviario. Il ragazzo ci saliva sopra a Udine e scendeva mezz’ora dopo a Sevegliano. Ogni domenica mattina. Sotto la neve gelida dell’inverno, sotto il sole pallido della primavera. Era un tragitto breve ma profondamente simbolico. Perché prevedeva uno spogliamento, annunciava una catarsi. Lo studente del collegio Renati diventava calciatore. Almeno per un giorno. Santificava le feste muovendosi rapido sul fronte d’attacco, vedendo corridoi, segnando gol. Uno dietro l’altro. Dopo poco quella squadra allenata da un falegname e presieduta da un maestro elementare gli andava già stretta. Aveva bisogno di una nuova sfida. Solo che la sua ascesa si era rivelata presto una faticosissima arrampicata. Aveva giocato in Prima Categoria. Poi in Interregionale. A venti anni la sua carriera come calciatore era già finita. ...

Advertising

acmilan : AC Milan si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Maurizio Zamparini, imprenditore e dirigente sporti… - Inter : L'Inter si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Maurizio Zamparini. #FCIM - DiMarzio : Un triste risveglio, addolorato per la scomparsa di un presidente a cui papà era molto legato, con cui ha vinto e g… - LauraGrimi : RT @Palermofficial: Il presidente Dario Mirri, l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e tutta la famiglia del Palermo FC si uniscono a… - giacheme : Un presidente sanguigno, vecchia maniera. Come non ce ne sono più. Buon viaggio Maurizio #Zamparini -