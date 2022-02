Lulù svela i progetti con Manuel: “Ci vogliamo sposare”, sorpresa per San Valentino? (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ passata ormai oltre una settimana dall’uscita di Manuel Bortuzzo dalla Casa del Grande Fratello Vip e da allora Lulù Selassié non fa che pensare al suo fidanzato che la attende fuori. Anche nelle passate ore la giovane principessa etiope ha riservato dolci pensieri al suo ragazzo. Lulù Selassié ed i progetti con Manuel Bortuzzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ passata ormai oltre una settimana dall’uscita diBortuzzo dalla Casa del Grande Fratello Vip e da alloraSelassié non fa che pensare al suo fidanzato che la attende fuori. Anche nelle passate ore la giovane principessa etiope ha riservato dolci pensieri al suo ragazzo.Selassié ed iconBortuzzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Lulù svela Lulù svela i progetti con Manuel: "Ci vogliamo sposare", sorpresa per San Valentino? Lulù Selassié ed i progetti con Manuel Bortuzzo Durante una conversazione con Giucas Casella , la mente di Lulù è andata ancora una volta al giovane fidanzato Manuel Bortuzzo che l'attende fuori ...

