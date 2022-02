L' origine dei «Voltagabbana»

Leggi su panorama

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nel febbraio di 170 anni fa, il «connubio» di governo tra Camillo Cavour e Urbano Rattazzi, tra destra e sinistra, è la prima di coalizioni «a ogni costo» a dispetto di programmi elettorali, identità politiche e voto popolare. Una lunga serie che continua. Quel «connubio» fra Camillo Benso conte di Cavour e Urbano Rattazzi che, nel febbraio 1852 - giusto 170 anni fa - ribaltò il governo del Parlamento subalpino e presentò una maggioranza inedita non è un esempio virtuoso di lungimiranza politica (come ancora lo si presenta nei libri di scuola) ma l’avvio del malcostume impersonato daie dei giri di valzer dei partiti di casa nostra. I dicasteri «balneari», quelli «ponte» e le edizioni di «unità nazionale», le coalizioni senza maggioranza reale, i premier che non si erano nemmeno presentati alle elezioni e i governi «tecnici» vengono da lì. Se tutto questo ...