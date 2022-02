LIVE Virtus Bologna-Buducnost 62-68, EuroCup 2022 in DIRETTA: seconda sconfitta consecutiva per le V Nere in Europa (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.32 Arriva purtroppo la seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna in EuroCup. La squadra di Sergio Scariolo, assenze a parte, paga un 4/26 da tre (15.4%) troppo basso per pensare di poter uscire dal campo con la vittoria. Top-scorer Petar Popovic con 23 punti. Il migliore delle V Nere è Jaiteh con 19 seguito da Cordinier con 16. FINISCE COSI’! 62-68 1/2 Atic. Persa della Virtus che sancisce la definitiva resa degli uomini di Scariolo, Atic in lunetta. 62-67 Giocata risolutiva di Cobbs che si prende l’uno contro uno con Pajola e infila l’arresto e tiro. Time out Scariolo. 18? sul cronometro. 62-65 1/2 Cordinier, 30? da giocare. Recupero difensivo ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.32 Arriva purtroppo laper lain. La squadra di Sergio Scariolo, assenze a parte, paga un 4/26 da tre (15.4%) troppo basso per pensare di poter uscire dal campo con la vittoria. Top-scorer Petar Popovic con 23 punti. Il migliore delle Vè Jaiteh con 19 seguito da Cordinier con 16. FINISCE COSI’! 62-68 1/2 Atic. Persa dellache sancisce la definitiva resa degli uomini di Scariolo, Atic in lunetta. 62-67 Giocata risolutiva di Cobbs che si prende l’uno contro uno con Pajola e infila l’arresto e tiro. Time out Scariolo. 18? sul cronometro. 62-65 1/2 Cordinier, 30? da giocare. Recupero difensivo ...

