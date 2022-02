LIVE Virtus Bologna-Buducnost 62-68, EuroCup 2022 in DIRETTA: seconda sconfitta consecutiva per le V Nere in Europa (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.35 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.32 Arriva purtroppo la seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna in EuroCup. La squadra di Sergio Scariolo, assenze a parte, paga un 4/26 da tre (15.4%) troppo basso per pensare di poter uscire dal campo con la vittoria. Top-scorer Petar Popovic con 23 punti. Il migliore delle V Nere è Jaiteh con 19 seguito da Cordinier con 16. FINISCE COSI’! 62-68 1/2 Atic. Persa della Virtus che sancisce la definitiva resa degli uomini di Scariolo, Atic in lunetta. 62-67 Giocata risolutiva di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.35 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.32 Arriva purtroppo laper lain. La squadra di Sergio Scariolo, assenze a parte, paga un 4/26 da tre (15.4%) troppo basso per pensare di poter uscire dal campo con la vittoria. Top-scorer Petar Popovic con 23 punti. Il migliore delle Vè Jaiteh con 19 seguito da Cordinier con 16. FINISCE COSI’! 62-68 1/2 Atic. Persa dellache sancisce la definitiva resa degli uomini di Scariolo, Atic in lunetta. 62-67 Giocata risolutiva di ...

