Grave lutto per Fedez: “Il Covid è stato troppo anche per te” (Di martedì 1 febbraio 2022) lutto in famiglia per il rapper Ad annunciarlo è stato lui stesso su Instagram Il cantante piange la scomparsa della Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 1 febbraio 2022)in famiglia per il rapper Ad annunciarlo èlui stesso su Instagram Il cantante piange la scomparsa della Perizona Magazine.

Advertising

CosenzaChannel : L'imprenditore era stato ricoverato a Natale a Udine per una peritonite. Ad ottobre aveva vissuto un grave lutto pe… - Diregiovani : Grave lutto per Fedez. 'Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto'.… - BITCHYFit : Fedez colpito da un grave lutto, l’addio alla zia: “Il Covid è stato troppo anche per te” - infoitcultura : Grave lutto nel cinema: l’amatissimo attore muore a soli 31 anni - MacoursD : RT @MacoursD: GRAVE LUTTO NEL CALCIO ITALIANO: È MORTO MAURIZIO ZAMPARINI -