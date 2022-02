Gf Vip 6, Lulù Selassié spera in una sorpresa di Manuel Bortuzzo per San Valentino: “Mi aveva detto che…” (Di martedì 1 febbraio 2022) Gf Vip 6, Lulù Selassié sente molto la mancanza di Manuel Bortuzzo nella Casa. Nonostante la presenza della sorella Jessica Selassié e le serate goliardiche che gli altri Vipponi hanno organizzato, la princess ha preferito ritagliarsi dei momenti di solitudine. Lulù ha chiesto carta e penna per dare libero sfogo ai suoi pensieri e alla sua nostalgia per il fidanzato. Momenti di sconforto che non hanno accennato a diminuire nemmeno dopo la puntata del Grande Fratello di ieri sera. Come ha riportato Blogtivvu, nella notte la princess si è sfogata con Giucas Casella, raccontandogli di una promessa che il nuotatore le ha fatto in vista di San Valentino. Mi manca tanto Manu… Guarda, tra due settimane è San Valentino, quindi non questo lunedì ma il ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 febbraio 2022) Gf Vip 6,sente molto la mancanza dinella Casa. Nonostante la presenza della sorella Jessicae le serate goliardiche che gli altri Vipponi hanno organizzato, la princess ha preferito ritagliarsi dei momenti di solitudine.ha chiesto carta e penna per dare libero sfogo ai suoi pensieri e alla sua nostalgia per il fidanzato. Momenti di sconforto che non hanno accennato a diminuire nemmeno dopo la puntata del Grande Fratello di ieri sera. Come ha riportato Blogtivvu, nella notte la princess si è sfogata con Giucas Casella, raccontandogli di una promessa che il nuotatore le ha fatto in vista di San. Mi manca tanto Manu… Guarda, tra due settimane è San, quindi non questo lunedì ma il ...

