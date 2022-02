Francesco, il figlio del volto noto del calcio è voltato via a soli 7 mesi: “Eri amore” (Di martedì 1 febbraio 2022) Appena nato ha dovuto subito fare i conti con una malattia che lo portava ad avere insufficienze respiratorie. Un male che è stato più forte di lui, così piccolo, eppure necessariamente con l'animo già da "guerriero". Francesco Consoli, neonato di appena 7 mesi, non ce l'ha fatta: è morto negli scorsi giorni. I suoi genitori Ilaria Murtas e Nicola Consoli, quest'ultimo piuttosto noto tra Mantova e Brescia per via del suo passato da calciatore, hanno condiviso su Facebook il loro dolore per la tragica perdita, ma anche il ringraziamento per tutti coloro che in questi mesi hanno cercato di curare Francesco, con due post diventati virali. Il neonato era in cura presso la Clinica pediatrica De Marchi di Milano Il neonato era in cura presso la Clinica pediatrica ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 febbraio 2022) Appena nato ha dovuto subito fare i conti con una malattia che lo portava ad avere insufficienze respiratorie. Un male che è stato più forte di lui, così piccolo, eppure necessariamente con l'animo già da "guerriero".Con, neonato di appena 7, non ce l'ha fatta: è morto negli scorsi giorni. I suoi genitori Ilaria Murtas e Nicola Con, quest'ultimo piuttostotra Mantova e Brescia per via del suo passato da calciatore, hanno condiviso su Facebook il loro dolore per la tragica perdita, ma anche il ringraziamento per tutti coloro che in questihanno cercato di curare, con due post diventati virali. Il neonato era in cura presso la Clinica pediatrica De Marchi di Milano Il neonato era in cura presso la Clinica pediatrica ...

