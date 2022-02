Fiorello “Sono la vostra terza dose” | Maneskin superstar a Sanremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Gli occhi lucidi di Amadeus che rompe il ghiaccio del 72° Festival discendendo per primo la scalinata dell'Ariston. Il finto battesimo di Achille Lauro che innesca le prime polemiche che, però, il sale del Festival. L'ovazione riservata a Gianni Morandi che si commuove prima di cantare. Le gag die Amadeus. Il bacio (con mascherina) tra il conduttore e il direttore di Raiuno Stefano Coletta. Il ritorno dei, orami star internazionali, lì dove tutto è cominciato.solo alcune immagini della prima serata del Festival 2022, il terzo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani e il secondo in pandemia, ma con il pubblico in sala che riaccende lo spettacolo. Accanto ad Amadeus c'è Ornella Muti al suo debutto al Festival. «Ho un ricordo ...