È morto Maurizio Zamparini | ex presidente del Palermo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’exdel, èquesta notte nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. Aveva 80 anni. A Nataleera stato ricoverato in terapia intensiva, a Udine, operato d’urgenza per una peritonite. Dopo qualche giorno era tornato a casa, ma le sue condizioni avevano consigliato un nuovo ricovero. Questa notte intorno alle 2 il suo cuore ha smesso di battere.aveva acquistato ildopo essere statodel Venezia. Con lui il club siciliano aveva raggiunto, dopo trent’anni, la promozione in serie A e, in seguito, la qualificazione alla Coppa Uefa e all’Europa League. Nella sua carriera diha comprato ...