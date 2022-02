“Due anni di Covid”, lo speciale de Le Iene in onda domani 2 febbraio (Di martedì 1 febbraio 2022) con inchieste, interviste e contenuti inediti Con contenuti inediti, interviste, testimonianze e immagini, va in onda domani, mercoledì 2 febbraio, in prima serata su Italia1, la riproposizione dello speciale de “Le Iene” dal titolo “Due anni di Covid”, dedicato al tema salute e sanità del nostro Paese. Lo speciale – condotto da Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese – racconta i passi avanti fatti dalla scienza al fine di migliorare la nostra quotidianità, i vaccini, le terapie, il green pass e la quarta ondata, passando per le teorie complottiste dei no vax e no pass e alle loro continue manifestazioni. In tre ore di trasmissione si analizza quello che è successo e di come il virus è stato affrontato negli ultimi due ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022) con inchieste, interviste e contenuti inediti Con contenuti inediti, interviste, testimonianze e immagini, va in, mercoledì 2, in prima serata su Italia1, la riproposizione dellode “Le” dal titolo “Duedi”, dedicato al tema salute e sanità del nostro Paese. Lo– condotto da Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese – racconta i passi avanti fatti dalla scienza al fine di migliorare la nostra quotidianità, i vaccini, le terapie, il green pass e la quartata, passando per le teorie complottiste dei no vax e no pass e alle loro continue manifestazioni. In tre ore di trasmissione si analizza quello che è successo e di come il virus è stato affrontato negli ultimi due ...

