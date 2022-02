Crozza veste i panni del premio Nobel Montagnier | “Si bevono tutte le cose che dico Ora dico la più bella | Paragone è un genio”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo il successo di ascolti dell’ultima stagione, Maurizioè pronto a tornare con Fratelli di, dal 18 febbraio in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, e per la prima voltadelLuccon le sue strampalate teorie: “Io sono une sileche. E adesso dirò la piùè un”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

i panni di Berlusconi che le prova tutte pur di non far fallire la sua Operazione Scoiattolo: l'elezione del Presidente della Repubblica è alle porte, ma lui non demorde!