Covid, addio tampone: basterà lo smartphone (Di martedì 1 febbraio 2022) Si chiama smaRT-LAMP, è una combinazione di una applicazione gratuita per smartphone e un kit di laboratorio, che permette di trasformare un normale telefono in un sistema di rilevamento di infezioni respiratorie, compresa l’influenza stagionale o il Covid-19. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> La ricerca via Telegram di persone con tampone positivo per ottenere il green pass sotto falso nome Descritto sul Journal of American Medical Association Network Open, questo approccio è stato sviluppato dagli scienziati dell’Università della California a Santa Barbara. Il sistema di rilevamento, dichiarano gli autori, è tra i più rapidi, sensibili, convenienti e scalabili attualmente a disposizione e può essere facilmente adattabile ad altri agenti patogeni con potenziale pandemico. Questo metodo, spiegano gli ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 febbraio 2022) Si chiama smaRT-LAMP, è una combinazione di una applicazione gratuita pere un kit di laboratorio, che permette di trasformare un normale telefono in un sistema di rilevamento di infezioni respiratorie, compresa l’influenza stagionale o il-19. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> La ricerca via Telegram di persone conpositivo per ottenere il green pass sotto falso nome Descritto sul Journal of American Medical Association Network Open, questo approccio è stato sviluppato dagli scienziati dell’Università della California a Santa Barbara. Il sistema di rilevamento, dichiarano gli autori, è tra i più rapidi, sensibili, convenienti e scalabili attualmente a disposizione e può essere facilmente adattabile ad altri agenti patogeni con potenziale pandemico. Questo metodo, spiegano gli ...

