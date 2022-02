Caso Greenwood: il giocatore resta in carcere per “minacce di morte” (Di martedì 1 febbraio 2022) Rimane in carcere l’attaccante ventenne del Manchester United Mason Greenwood. Il giocatore è stato arrestato domenica 30 gennaio dalla polizia di Manchester per violenze e aggressione nei confronti della fidanzata Harriet Robson. I magistrati hanno autorizzato una proroga dello stato di fermo che varrà almeno fino a domani, mercoledì 2 febbraio. In una nota, la Polizia della Greater Manchester precisa: “a seguito delle indagini svolte finora, l’uomo è stato fermato con l’accusa di aggressione sessuale e minacce di morte”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Rimane inl’attaccante ventenne del Manchester United Mason. Ilè stato arto domenica 30 gennaio dalla polizia di Manchester per violenze e aggressione nei confronti della fidanzata Harriet Robson. I magistrati hanno autorizzato una proroga dello stato di fermo che varrà almeno fino a domani, mercoledì 2 febbraio. In una nota, la Polizia della Greater Manchester precisa: “a seguito delle indagini svolte finora, l’uomo è stato fermato con l’accusa di aggressione sessuale edi”. SportFace.

