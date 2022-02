Anagrafe digitale, al via il 1° febbraio il cambio di residenza online (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 18 gennaio 2022 si è concluso un percorso di digitalizzazione, che ha portato tutti i comuni italiani ad essere inseriti nella banca dati “unica, sicura e digitale” dell’Anagrafe Nazionale. I cittadini residenti nei 7.903 comuni del Paese e quelli all’estero, iscritti all’AIRE, da quel momento, hanno potuto, così, verificare e richiedere l’eventuale correzione dei propri dati anagrafici online. Dal 15 novembre 2021 è stato possibile scaricare 14 diversi certificati digitali in modo autonomo e gratuito. Dal 1° febbraio, inoltre, come comunicato con la Circolare n. 12 del 28 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni, per i primi Comuni italiani, individuati d’intesa con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), sarà attivo online il servizio per il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 18 gennaio 2022 si è concluso un percorso di digitalizzazione, che ha portato tutti i comuni italiani ad essere inseriti nella banca dati “unica, sicura e” dell’Nazionale. I cittadini residenti nei 7.903 comuni del Paese e quelli all’estero, iscritti all’AIRE, da quel momento, hanno potuto, così, verificare e richiedere l’eventuale correzione dei propri dati anagrafici. Dal 15 novembre 2021 è stato possibile scaricare 14 diversi certificati digitali in modo autonomo e gratuito. Dal 1°, inoltre, come comunicato con la Circolare n. 12 del 28 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni, per i primi Comuni italiani, individuati d’intesa con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), sarà attivoil servizio per il ...

