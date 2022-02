Ana Mena a DM | «A Sanremo non dirò il mio nome all’inizio del pezzo» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 1 febbraio 2022) Anain diretta con Davide Maggio E’ solare, disponibile e attenta. Una che non si è montata la testa, nonostante il successo ottenuto in Italia con i tormentoni estivi che ha cantato insieme a Fred De Palma e Rocco Hunt: è Ana, in gara al Festival di2022 con il brano Duecentomila Ore, e DM l’ha intervistata facendo luce su un dettaglio della sua esibizione di questa sera al Teatro Ariston. Se conoscete i suoi brani più famosi – come non citare Un Bacio all’Improvviso, Una Volta Ancora e A un Passo dalla Luna? - sapete che hanno un inconfondibile tratto distintivo: in apertura viene sempre pronunciato ildella cantante, o da lei o da qualcun altro. Ebbene, le abbiamo chiesto se questa tradizione proseguirà anche al Festival di(che per i giocatori del ...