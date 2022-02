Almanacco del 01-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) al parco del giorno giovedì 27 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Angela Merici nome Angela deriva dal termine Greco anghelos significa Messaggero gli angeli della tradizione Cristiana sono appunto i Messaggeri di Dio dice il proverbio ospite raro ospite caro sono nati oggi Wolfang amedeus Mozart mia inter Parise Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e quindi buon compleanno Rita buon compleanno anche a Ivano salutiamo Martina Federica Carolina e Nunzia che ci hanno raggiunto questa mattina con i loro messaggi Buona giornataandiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 27 gennaio 1077 Enrico IV va a Canossa per chiedere la revoca della scomunica Papa Gregorio VII per tre anni rimase in attesa di essere ricevuto ancora oggi si dice andare a Canossa per indicare l’atto di chiedere perdono umiliante 27 gennaio 1932 Enzo Ferrari utilizza per la ...