Virus Hiv | al via la sperimentazione di Moderna per un vaccino a mRna contro l' Aids

Quasi 38 milioni di persone in tutto il mondo, di cui circa 1,3 milioni negli Stati Uniti, vivono con l', odell'immunodeficienza umana, che può portare alla malattia potenzialmente fatale ...'Dei 38 casi che abbiamo monitorato, due uomini e una donna erano atipici, nel senso che ilè ... Si tratta di un paziente condal 2018. 'Essere sieropositivo non influenza la durata dell'...Il gruppo statunitense ha già somministrato le prime dosi del trial clinico di fase 1: il meccanismo è lo stesso di quello anti Covid ...Moderna ha annunciato giovedì di aver avviato studi clinici in fase iniziale di un vaccino mRNA per l'Hiv. La società di biotecnologie ha collaborato con l' ...