Traffico Roma del 31-01-2022 ore 17:30 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana remondi Traffico intenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città anche sul Raccordo Anulare ci sono code per Traffico in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria è via Prenestina code anche sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo è uscita dalla città da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare incolonnamenti poi sulla Roma-fiumicino all’altezza di Parco dei Medici in direzione dell’EUR ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni e prosegue sulla tangenziale altre cose per incidente tra via Tiburtina è l’uscita per San Lorenzo Largo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiintenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città anche sul Raccordo Anulare ci sono code perin carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria è via Prenestina code anche sul tratto Urbano della A24-teramo è uscita dalla città da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare incolonnamenti poi sulla-fiumicino all’altezza di Parco dei Medici in direzione dell’EUR ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni e prosegue sulla tangenziale altre cose per incidente tra via Tiburtina è l’uscita per San Lorenzo Largo ...

