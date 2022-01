Sanremo 2022, ecco tutte le novità in diretta dalla conferenza stampa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è tenuta poco fa la prima conferenza stampa della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La prima notizia è la conferma di Fiorello che affiancherà Amadeus anche quest’anno, con grande gioia da parte di quest’ultimo: Conosco Fiorello da 35 anni, se 20 anni fa mi avessero detto che sarebbe stato tre volte a un mio eventuale festival avrei detto: non è possibile. Lui ha fatto qualcosa di eroico davanti a una sala vuota lo scorso anno. Si è speso sostituendosi anche a ospiti che per ragioni di salute o per paura non sono venuti. Ero quasi convinto che non sarebbe venuto al Festival, ma lo conosco e già da agosto lo stressavo. Fino alla settimana scorsa ero convinto che non sarebbe venuto e infatti avevo fatto preparare una sagoma di Fiorello. Lui alla fine sa che adoro l’imprevedibilità e mi ha detto: ma secondo te potevo lasciare ... Leggi su isaechia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è tenuta poco fa la primadella 72esima edizione del Festival di. La prima notizia è la conferma di Fiorello che affiancherà Amadeus anche quest’anno, con grande gioia da parte di quest’ultimo: Conosco Fiorello da 35 anni, se 20 anni fa mi avessero detto che sarebbe stato tre volte a un mio eventuale festival avrei detto: non è possibile. Lui ha fatto qualcosa di eroico davanti a una sala vuota lo scorso anno. Si è speso sostituendosi anche a ospiti che per ragioni di salute o per paura non sono venuti. Ero quasi convinto che non sarebbe venuto al Festival, ma lo conosco e già da agosto lo stressavo. Fino alla settimana scorsa ero convinto che non sarebbe venuto e infatti avevo fatto preparare una sagoma di Fiorello. Lui alla fine sa che adoro l’imprevedibilità e mi ha detto: ma secondo te potevo lasciare ...

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - SkyTG24 : Sanremo 2022, Emma sfida ogni paura e Ogni Volta è Così - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Amadeus scende in campo per salvare (ancora una volta) Sanremo - robertina19899 : RT @salento_news: Sanremo 2022 ai blocchi di partenza, ?@MarroneEmma? : «Non partecipo per vincere, voglio divertirmi» #sanremo2022 https:/… -