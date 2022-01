Prezzo OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 | quanto potrebbero costare

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Fin da quandosi è fusa con OPPO, l’azienda cinese ha voluto ampliare sempre di più la sua offerta di prodotti. La settimana scorsa OnLeaks ha confermato che la società di Shenzhen si sarebbe messa a lavoro su uno smartphone chiamato2T, ovvero il primo della serie T per la gamma. Di recente, sono giunte interessanti anticipazioni dall’India sia perriguarda il2T che ilCE 2, due device che il produttore è pronto a lanciare sul mercato. Secondo le indiscrezioni, il One2T sarà lanciato nel Paese asiatico tra il prossimo mese di marzo e quello di aprile posizionandosi ...

...dida 30.000 a 40.000 INR ( da 360 a 480 euro circa ). La fonte è il noto informatore del settore Yogesh Brar , che ha rivelato queste informazioni in esclusiva a 91Mobiles . Per ora,...... qualora le vendite di10 non dovessero convincere,potrebbe tornare agli smartphone "flagship killer" proprio a partire da10 Ultra, che dovrebbe unire unridotto a ...Questa è la prima volta che la serie T si fa strada nei dispositivi Nord di fascia media e sembra che il modello sostituirà il Nord 2.Una serie di disegni schematici, emersa grazie a un design patent depositato da poco, conferisce concretezza all'idea del 'super flagship'.