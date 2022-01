Party gate | Johnson chiede scusa ma non si dimette

Advertising

massimoneri90 : Uk, report sullo scandalo party-gate: ‘Condotte ingiustificabili e abuso di alcol’. Si indaga su 12 riunioni. Johns… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Cosa dice il rapporto sui party in lockdown a Downing Street Diffuso il documento redatto da Sue Gray. Feste “difficili… - formichenews : Cosa dice il rapporto sui party in lockdown a Downing Street Diffuso il documento redatto da Sue Gray. Feste “diff… - Italia_Notizie : Uk, report sullo scandalo party-gate: ‘Condotte ingiustificabili e abuso di alcol’. Si indaga su 12 riunioni, anche… - amencarini : @Ang_Bok L'andazzo di 'Party Gate' l'avrebbe potuto scrivere Tomasi di Lampedusa... Tutto cambia etc etc -

Ormai erano mesi che si ricamava suldi Boris Johnson e oggi, come dalle previsioni, è uscito il rapporto prodotto fresco fresco dell'indagine della polizia. "Accetto il rapporto di Sue Gray così com'è", arringa il premier, ma ...'Ci sono stati fallimenti di leadership e di giudizio ' a Downing Street e nel governo 'in varie occasioni'. Sono durissime le conclusioni del rapporto sullo scandaloche ha travolto il governo di Boris Johnson portando alle indagini interne sulle feste avvenute in pieno lockdown nel giardino della residenza privata del premier. Nel testo reso pubblico ...British Prime Minister Boris Johnson apologized Monday for lockdown-flouting parties in Downing Street — but insisted that he and his government ...In her inquiry into lockdown-breaking gatherings under Johnson, senior civil servant Sue Gray condemned some behaviour as ‘difficult to justify’, but parts of the report were not published.