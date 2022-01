Oscar | endorsement di De Niro per Sorrentino | Cose fantastiche in E’ stata la mano di Dio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ci sono così tante” nel film “E’ladi Dio” di Paolo, “ricca storia di formazione”. È un vero e proprioquello di Robert Denei confronti di Paoloe del suo ‘E’ladi Dio‘ (in Usa il titolo è ‘The Hand of God‘). La star italoamericana ha voluto dedicare alla pellicola una suo commento pubblicato dalla rivista “Deadline”, a poche settimane dalla Notte degli, dove l’opera diè in nomination per la statuetta al miglior film in lingua internazionale. L’attore due volte Premiodefinisce “E’ladi Dio” “un film incredibilmente ...

Complimenti e vero e proprioper il film in corsa per l'. 'È un film incredibilmente personale. Sorrentino, che ha scritto oltre che diretto il film, ha creato il suo surrogato ...... in lizza per l', ha raggiunto il pubblico internazionale come tutte le produzioni di ... tuttavia, grazie alla rivista Deadline, è diventata una vera e propria recensione, un pubblico...È un vero e proprio endorsement quello di Robert De Niro nei confronti di Paolo Sorrentino e del suo 'E' stata la mano di Dio' ...In un editoriale per la rivista Deadline la recensione appassionata del grande attore italoamericano a poche settimane dalla Notte degli Oscar, dove l'opera di Sorrentino è in lizza per la statuetta a ...