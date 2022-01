Mite, daI mozziconi alle capsule di caffè: arrivano 2 mln per i progetti di riciclo (Di lunedì 31 gennaio 2022) arrivano due milioni di euro dal Ministero per la Transizione ecologica per tecnologici progetti relativi a rifiuti non inclusi nelle categorie “consorzi filiera”: si va, tra gli altri, dai mozziconi di sigarette alle frazioni tessili, dalla schiuma poliuretaica dei materassi alle capsule del caffè. La maggior parte degli enti proponenti sono università e centri di ricerca italiani. Lo rende noto il dicastero precisando che sul sito web del Mite c’e il bando “Non Serviti”, che cofinanzia “i progetti di sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclo e il trattamento di rifiuti che non rientrano nelle categorie incluse dai consorzi di filiera e cofinanzia anche i progetti di sviluppo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022)due milioni di euro dal Ministero per la Transizione ecologica per tecnologicirelativi a rifiuti non inclusi nelle categorie “consorzi filiera”: si va, tra gli altri, daidi sigarettefrazioni tessili, dalla schiuma poliuretaica dei materassidel. La maggior parte degli enti proponenti sono università e centri di ricerca italiani. Lo rende noto il dicastero precisando che sul sito web delc’e il bando “Non Serviti”, che cofinanzia “idi sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, ile il trattamento di rifiuti che non rientrano nelle categorie incluse dai consorzi di filiera e cofinanzia anche idi sviluppo ...

Advertising

GardaseeZeitung : RT @GardaOutdoors: Il clima mite di #Riva del Garda dà vita a una ricca macchia mediterranea: palme, allori, ma anche agrumeti e olivi, dai… - emily77queen : RT @DSpagnolett1: @Sutilis @MetalHe69092042 Peccato ! ?? Voi in Italia avete una temperatura mite .... noi qui in Canada dai -20 ..... -30… - fimianif : RT @wganapini: Grazie, @jacopogiliberto Sconcerta la totale assenza di risposta dello Stato a fronte di centinaia di #roghi che distruggono… - Massimoguerrera : RT @GardaOutdoors: Il clima mite di #Riva del Garda dà vita a una ricca macchia mediterranea: palme, allori, ma anche agrumeti e olivi, dai… - GutsGrace : RT @DSpagnolett1: @Sutilis @MetalHe69092042 Peccato ! ?? Voi in Italia avete una temperatura mite .... noi qui in Canada dai -20 ..... -30… -