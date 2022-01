Maturità 2022, tornano gli scritti: Italiano e seconda prova. Gli studenti protestano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ecco in anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi sull'Esame di Stato. Si apre il 22 giugno, in presenza: sette tracce di tre diversi tipi. Il giorno dopo si svolgerà la disciplina di indirizzo, che varierà ad ogni scuola. Colloquio su materiale proposto dalla commissione con... Leggi su repubblica (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ecco in anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi sull'Esame di Stato. Si apre il 22 giugno, in presenza: sette tracce di tre diversi tipi. Il giorno dopo si svolgerà la disciplina di indirizzo, che varierà ad ogni scuola. Colloquio su materiale proposto dalla commissione con...

