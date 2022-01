Mattarella Bis | dopo aver dato al Paese prova di grande ‘inaffidabilità’ | all’interno dei partiti ora scatta ‘l’autoanalisi’

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Incassato il ‘Bis’,la pessima figura fatta, chi più e chi meno, i principali leader dei vari schieramenti hannovita ad una sorta di ‘analisi’ interna, creando di capire ‘cosa non ha funzionato’. E’ invece sin troppo evidente che a non funzionare sono stati proprio loro, giunti a quest’elezione con il ‘terrore comune’ di veder Draghi salire sul Colle e poi, in virtù di un sistema parlamentare fin troppo barcollante, rischiare di perdere mesi preziosi – proprio quando incalzano i fondi del Pnrr – in cerca di un nuovo premier. Oltretutto, almeno sulla carta, con il centrodestra che sembrava più degli altri daredi maggior compattezza, nessuno avrebbe mai rischiato le elezioni. Non ultimo poi, particolare non da poco, su tutto ciò ha inevitabilmente influito anche la possibilità per molti ...

FrancescoLollo1 : Prima Di Maio chiedeva l’impeachment di Mattarella, poi il M5S lo vota per il bis al Quirinale. 'Mo-Vi-Mento'. - BeppeSala : La sera della Prima della Scala si sono alzati molti 'bis!' all'indirizzo di Sergio #Mattarella. E la stessa cosa è… - ninofrassicaoff : Mi ricordo quando a fine spettacolo mi chiese il BIS. Io allora sottovoce, timidamente gli dissi: 'Presidente, lo f… - carloarbini51 : RT @sole24ore: Mattarella bis, le voci dei cittadini davanti Montecitorio dopo la rielezione: “Grazie Presidente” - Video - infoitinterno : Mattarella bis, i big della politica non sfondano al Quirinal social game -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Bis

, giovedì il giuramento: ecco come funziona la cerimonia di insediamento del presidente della Repubblica Da questo punto di vista la rielezione di Sergioal Colle, soluzione ...In questo modo la Meloni ribadisce quanto aveva dichiarato già il giorno della riconferma di Sergioal Quirinale: 'Siamo in un Parlamento in cui si preferisce barattare sette anni di ...I voti ai leader per le trattative sul Quirinale. Poche sufficienze, dai partiti ci aspettavamo che partorissero qualcosa di meglio di un bis ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari si avvicina in buon rialzo alla fine della seduta in un contesto positivo anche per le altre borse europee dopo la debolezza della scorsa settimana. Aiuta anche la buo ...