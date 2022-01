L’interrogazione parlamentare a Lamorgese sulle cariche della polizia agli studenti in piazza per Lorenzo Parelli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, unico gruppo che fa opposizione da sinistra al governo Draghi, ha presentato un’interrogazione parlamentare alla ministra degli Interni Luciana Lamorgese chiedendo “spiegazioni e scuse” agli studenti scesi in piazza per protestare contro l’alternanza scuola lavoro e la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto in un incidente di un’azienda di Udine nell’ultimo giorno di tirocinio. Diversi giovani hanno manifestato a Roma, Napoli, Torino e Milano, subendo però le cariche della polizia, come certificato da molti video circolati online. Gli studenti torinesi manifestano per Lorenzo, morto durante alternanza scuola lavoro. Bastonati ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, unico gruppo che fa opposizione da sinistra al governo Draghi, ha presentato un’interrogazionealla ministra degli Interni Lucianachiedendo “spiegazioni e scuse”scesi inper protestare contro l’alternanza scuola lavoro e la morte di, il 18enne deceduto in un incidente di un’azienda di Udine nell’ultimo giorno di tirocinio. Diversi giovani hanno manifestato a Roma, Napoli, Torino e Milano, subendo però le, come certificato da molti video circolati online. Glitorinesi manifestano per, morto durante alternanza scuola lavoro. Bastonati ...

Advertising

neXtquotidiano : Le immagini parlano chiaro L’interrogazione parlamentare a #Lamorgese sulle cariche della polizia agli studenti in… - KRISKSB : @eziamor LA RAI TACE IN TOTO: È SCANDALOSO!!! INTERROGAZIONE PARLAMENTARE URGENTE!!! DOV'È L'OPPOSIZIONE??? 'STI MELONARI DEL CAZZO!!! ?????? - Valenti13410324 : RT @Pasteur01091499: @BarbaraRaval Quindi senza nessuna polemica ma a puro scopo informativo la risposta all'interrogazione parlamentare in… - mrcrto : RT @KRISKSB: @Comunardo Sì: i telegiornali nazionali in Italia non danno la notizia!!! Urge interrogazione parlamentare su come viene manip… - mofornari : RT @KRISKSB: @GuidoCrosetto @ilriformista Crosetto, considerato che hai agganci alti, puoi chiedere un'interrogazione parlamentare su come… -

Ultime Notizie dalla rete : L’interrogazione parlamentare L'interrogazione parlamentare a Lamorgese sulle cariche della polizia agli studenti in piazza next