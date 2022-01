Istat | retribuzioni +0 | 6% nel 2021 | cala il potere d’acquisto

(Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA – Nella media del, l’indice dellecontrattuali orarie è cresciuto dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Lo comunica l’, sottolineando al contempo la salita dell’inflazione nel corso dell’anno appena chiuso (in media +1,9%). “Alla luce della dinamica dei prezzi al consumo, in forte accelerazione nella seconda metà dell’anno e pari a circa tre volte quella retributiva, si registra anche una riduzione del”, commenta l’Istituto di statistica. Nel solo mese di dicembre, l’indice dellecontrattuali registra un aumento dello 0,1% rispetto a novembre e dello 0,7% rispetto a dicembre 2020. I contratti in attesa di rinnovo a fine dicembre scorso scendono a 32 e coinvolgono circa 6,4 milioni di dipendenti, il ...

Alla fine di dicembre 2021, i 41 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 47,9% dei dipendenti - circa ...Il rimbalzo dell'economia italiana, dopo il -8,9% del 2020 (occorre andare indietro alla Seconda guerra mondiale per trovare un dato del Pil tanto negativo come il 2020), è da record: nel 2021 il Pil ...