Il padre di Michele, bimbo autistico: “Non portateci via nostro figlio, è malato, ha bisogno di noi” (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Faremo di tutto per non farci portare via nostro figlio”. E’ deciso ad andare fino in fondo Massimo Fratalocchi, pensionato senese, ex dipendente di banca, che con la moglie Tamara sta combattendo contro l’Istituto comprensivo frequentato dal figlio e contro il Comune di Siena, che lo accusano di abbandono scolastico. Il braccio di ferro si sta consumando sul filo del rasoio: da una parte ci sono le leggi dello Stato, dall’altra le ragioni di una famiglia che da sempre lotta con la grave disabilità del bambino. Massimo Fratalocchi mentre mostra alcuni carte della documentazione relativa al figlio Michele “nostro figlio ha 12 anni – racconta Fratalocchi – ed è nato con una pesante forma di autismo, inoltre è afflitto da varie problematiche fisiche che lo rendono del ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Faremo di tutto per non farci portare via”. E’ deciso ad andare fino in fondo Massimo Fratalocchi, pensionato senese, ex dipendente di banca, che con la moglie Tamara sta combattendo contro l’Istituto comprensivo frequentato dale contro il Comune di Siena, che lo accusano di abbandono scolastico. Il braccio di ferro si sta consumando sul filo del rasoio: da una parte ci sono le leggi dello Stato, dall’altra le ragioni di una famiglia che da sempre lotta con la grave disabilità del bambino. Massimo Fratalocchi mentre mostra alcuni carte della documentazione relativa alha 12 anni – racconta Fratalocchi – ed è nato con una pesante forma di autismo, inoltre è afflitto da varie problematiche fisiche che lo rendono del ...

