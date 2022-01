Il Kenya nel mirino dei terroristi (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ambasciata francese in Kenya ha lanciato un'allerta terroristica ai cittadini occidentali, esortandoli ad evitare luoghi pubblici quali ristoranti, hotel, luoghi di svago e centri commerciali, soprattutto a Nairobi capitale del Kenya: ‹‹Si consiglia alle persone in Kenya di esercitare un'estrema vigilanza ed evitare di frequentare questi luoghi pubblici nei prossimi giorni, incluso questo fine settimana››. Lo stesso alert è stato diffuso da altre ambasciate, ad esempio quella tedesca e quella olandese, mentre sul sito web dell’ufficio degli Esteri del Commonwealth e dello sviluppo (FCDO) del Regno Unito ‹‹si sconsigliano viaggi non essenziali in aree entro 60 km dal confine tra Kenya e Somalia, nella contea di Garissa orientale (fino a 20 km a nord-ovest della A3). Altri luoghi da evitare secondo il ... Leggi su panorama (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ambasciata francese inha lanciato un'allertaca ai cittadini occidentali, esortandoli ad evitare luoghi pubblici quali ristoranti, hotel, luoghi di svago e centri commerciali, soprattutto a Nairobi capitale del: ‹‹Si consiglia alle persone indi esercitare un'estrema vigilanza ed evitare di frequentare questi luoghi pubblici nei prossimi giorni, incluso questo fine settimana››. Lo stesso alert è stato diffuso da altre ambasciate, ad esempio quella tedesca e quella olandese, mentre sul sito web dell’ufficio degli Esteri del Commonwealth e dello sviluppo (FCDO) del Regno Unito ‹‹si sconsigliano viaggi non essenziali in aree entro 60 km dal confine trae Somalia, nella contea di Garissa orientale (fino a 20 km a nord-ovest della A3). Altri luoghi da evitare secondo il ...

