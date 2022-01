Esame di Maturità, novità in arrivo: tornano le prove scritte (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa scuola prova a liberarsi dell’incubo pandemia e a tornare all’antico. In occasione dell’Esame di Maturità 2022 torneranno infatti le prove scritte in presenza, che saranno due: una di Italiano (sette tracce di tre diversi tipi), con il classico tema, e l’altra su una delle discipline di indirizzo. Quest’ultima sarà regolamentata dalle singole commissioni d’Esame, che valuteranno l’argomento e la modalità tenendo conto del percorso di studi affrontato dalla classe durante l’ultimo anno scolastico e sulla base delle conoscenze acquisite dagli studenti. Le due prove anticiperanno il colloquio orale, nel quale ogni candidato sarà chiamato a partire con l’analisi di un materiale scelto dalla Vommissione per poi dimostrare di aver acquisito i metodi delle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa scuola prova a liberarsi dell’incubo pandemia e a tornare all’antico. In occasione dell’di2022 torneranno infatti lein presenza, che saranno due: una di Italiano (sette tracce di tre diversi tipi), con il classico tema, e l’altra su una delle discipline di indirizzo. Quest’ultima sarà regolamentata dalle singole commissioni d’, che valuteranno l’argomento e la modalità tenendo conto del percorso di studi affrontato dalla classe durante l’ultimo anno scolastico e sulla base delle conoscenze acquisite dagli studenti. Le dueanticiperanno il colloquio orale, nel quale ogni candidato sarà chiamato a partire con l’analisi di un materiale scelto dalla Vommissione per poi dimostrare di aver acquisito i metodi delle ...

