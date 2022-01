Emily Ratajkowski porta il piccolo Sylvester sulla neve (Di lunedì 31 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski si gode la nevicata newyorkese insieme al piccolo Sylvester. La modella ha approfittato delle basse temperature della Grande Mela per portare il suo bambino a scoprire per la prima volta la neve e su Instagram ha voluto condividere con i fan alcune foto ricordo. Foto: @ Instagram/ Emily Ratajkowski Ecco dunque il piccolo Syl seuduto sulla neve, mentre guarda in direzione della sua mamma con i suoi occhioni azzurri spalancati e una cuffietta di lana rossa in testa. “La prima neve di Sly” ha commentato la mammina su Instagram Story. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/si gode la nevicata newyorkese insieme al. La modella ha approfittato delle basse temperature della Grande Mela perre il suo bambino a scoprire per la prima volta lae su Instagram ha voluto condividere con i fan alcune foto ricordo. Foto: @ Instagram/Ecco dunque ilSyl seuduto, mentre guarda in direzione della sua mamma con i suoi occhioni azzurri spalancati e una cuffietta di lana rossa in testa. “La primadi Sly” ha commentato la mammina su Instagram Story. L'articolo proviene da City Roma News.

