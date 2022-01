Elisa Isoardi e la “pausa forzata”: «Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano…» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo il suo impegno nell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, Elisa Isoardi è in pausa dal piccolo schermo. Prima dell’avventura in Honduras infatti la conduttrice è stata impegnata ne “La prova del cuoco”, ma poi non sarebbero arrivate altre proposte interessanti. Elisa Isoardi: «Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano…» Per Elisa Isoardi, dopo le prove da concorrente a Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi, è in pausa dal piccolo schermo. Da tempo infatti non è impegnata in tv nel ruolo di conduttrice: «Volevo ritrovare la serenità – ha spiegato in un’intervista a “Gente” – la grinta che mi appartiene e che in certi momenti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo il suo impegno nell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”,è indal piccolo schermo. Prima dell’avventura in Honduras infatti la conduttrice è stata impegnata ne “La prova del cuoco”, ma poi non sarebbero arrivate altre proposte interessanti.: «Il, i» Per, dopo le prove da concorrente a Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi, è indal piccolo schermo. Da tempo infatti non è impegnata in tv nel ruolo di conduttrice: «Volevo ritrovare la serenità – ha spiegato in un’intervista a “Gente” – la grinta che mi appartiene e che in certi momenti ...

