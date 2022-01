Covid oggi Sardegna, 597 contagi e 7 morti: bollettino 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 597 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 31 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.666 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8547 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 33 (1 in meno del dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 376 (7 in più di ieri) e 23.047 sono i casi di isolamento domiciliare ( 41 in più di ieri), come comunica la Regione Sardegna Si registrano 7 decessi: 2 uomini di 78 e 87 anni, residenti nella provincia di Oristano; 3 uomini di 56, 81 e 89 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 83 anni e un uomo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 597 ida coronavirus in, 312022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 7. I nuovi casi sono stati individuati su 1.666 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8547 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 33 (1 in meno del dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 376 (7 in più di ieri) e 23.047 sono i casi di isolamento domiciliare ( 41 in più di ieri), come comunica la RegioneSi registrano 7 decessi: 2 uomini di 78 e 87 anni, residenti nella provincia di Oristano; 3 uomini di 56, 81 e 89 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 83 anni e un uomo ...

