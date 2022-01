"Checco Zalone cerca 7 comparse per Sanremo". Paese in tilt, ma è uno scherzo del prete (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Capurso , cittadina barese nota per aver dato i natali al simpaticissimo Checco Zalone atteso mercoledì a Sanremo , l'ironia è di casa. E ha contagiato anche il prete Don Tonio che si è reso ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Capurso , cittadina barese nota per aver dato i natali al simpaticissimoatteso mercoledì a, l'ironia è di casa. E ha contagiato anche ilDon Tonio che si è reso ...

Advertising

infoitcultura : Sanremo 2022: Amadeus, Fiorello, Drusilla Foer, Checco Zalone e i Maneskin. Ecco tutti i protagonisti più atte - Trmtv : Checco Zalone a Sanremo, casting per parrocchiani a Capurso, ma è solo una fake news del parroco - robertopontillo : RT @GalantoMassimo: Checco Zalone mercoledì 2 febbraio farà un monologo e eseguirà una canzone scritta per l'occasione in cui scherza sull'… - cobaltammm : RT @Cinguetterai: Manca ancora un super ospite musicale. Ci sarà Marco Mengoni a #Sanremo2022? “Stiamo lavorando a più cose, in questo mome… - MicioSupremo : @fulvioabbate @SanremoRai Alba Parietti ha appena fatto sfoggio dei suoi capelli e citato il Gattopardo. Già Mara V… -