Calciomercato Lazio, spunta l’idea Destro (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ Mattia Destro il nome last minute per l’attacco della Lazio. L’Atalanta ha alzato il muro per Miranchuck: la richiesta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni non è stata abbassata. La Lazio si è fermata a 10, soprattutto voleva chiudere con il diritto di riscatto. Niente da fare, il club nerazzurro non ha fatto sconti. Motivo per cui, a poche ore dal gong finale, Sarri si trova ancora senza un vice Immobile. Ora è una corsa contro il tempo: l’ultimo nome, fatto dal Corriere dello Sport, è quello di Mattia Destro. L’attaccante del Genoa prima dell’infortunio aveva un’ottima media gol, sarebbe l’acquisto dell’ultimo minuto per tamponare l’addio di Muriqi. Il nome però ha già fatto storcere il naso ai tifosi laziali. Destro, infatti, ha un passato da giocatore della Roma e ha segnato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ Mattiail nome last minute per l’attacco della. L’Atalanta ha alzato il muro per Miranchuck: la richiesta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni non è stata abbassata. Lasi è fermata a 10, soprattutto voleva chiudere con il diritto di riscatto. Niente da fare, il club nerazzurro non ha fatto sconti. Motivo per cui, a poche ore dal gong finale, Sarri si trova ancora senza un vice Immobile. Ora è una corsa contro il tempo: l’ultimo nome, fatto dal Corriere dello Sport, è quello di Mattia. L’attaccante del Genoa prima dell’infortunio aveva un’ottima media gol, sarebbe l’acquisto dell’ultimo minuto per tamponare l’addio di Muriqi. Il nome però ha già fatto storcere il naso ai tifosi laziali., infatti, ha un passato da giocatore della Roma e ha segnato ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, l'arrivo di #Mihaila può sbloccare #Miranchuk alla @OfficialSSLazio - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, aumenta il pressing per #Miranchuk dell'@Atalanta_BC - Gazzetta_it : Lazio-Luiz Felipe: l’accordo per il rinnovo è a un passo #calciomercato - Henrikatuci2001 : La #Lazio sta trattando due giocatori #DanyMota e #Man. #Calciomercato #ocwsport - MagnusKaufmann : RT @Rnerazzurrait: ??#AccaddeOggi #DejanStankovic viene acquistato dall'#Inter ?????? Nel gennaio 2004 #Deki passa in nerazzurro per 4 mili… -