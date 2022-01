Bersani a La7 | “Differenze tra Napolitano bis e Mattarella bis? L’altra volta i voti c’erano | mancò la lealtà Stavolta non c’era la maggioranza”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “La differenza trai numeri, mala. Io mi dimisi, potevo anche non dimettermi. Chi mi avrebbe mandato via dal Pd? Avrei potuto fare un congresso contro i 101 franchi tiratori e star lì. Mauna idea di politica, la dignità, un profilo da tenere”. Così, a “In onda” (La7), il deputato di LeU Pier Luigirievoca la rielezione dinel 2013 e la vicenda dei 101 franchi tiratori del Pd che affossarono Romano Prodi, portando l’ex segretario del Pd alle dimissioni.concorda col giornalista Paolo Mieli, che definisce “peggiore” l’attuale situazione che ha condotto ...

