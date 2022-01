Banca Mediolanum, Di Montigny ospite al World Majlis di Expo 2020 (Di lunedì 31 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il ministro della Cooperazione internazionale degli Emirati nonchè direttrice generale di Expo, Sua Eccellenza Reem Al Hashimy, ha invitato Oscar Di Montigny, Chief Innovability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e presidente di Flowe, divulgatore internazionale, esperto di mega trend e nuovi scenari, a partecipare al World Majlis organizzato da Expo 2020 presso il Padiglione Spagna, il 4 febbraio alle 13 ora italiana. Il termine Majlis indica in arabo il luogo in cui ci si riunisce per discutere, scambiare opinioni e conoscersi.I World Majlis in Expo 2020 sono conversazioni con i migliori leader di pensiero di tutto il mondo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il ministro della Cooperazione internazionale degli Emirati nonchè direttrice generale di, Sua Eccellenza Reem Al Hashimy, ha invitato Oscar Di, Chief Innovability & Value Strategy Officer die presidente di Flowe, divulgatore internazionale, esperto di mega trend e nuovi scenari, a partecipare alorganizzato dapresso il Padiglione Spagna, il 4 febbraio alle 13 ora italiana. Il termineindica in arabo il luogo in cui ci si riunisce per discutere, scambiare opinioni e conoscersi.Iinsono conversazioni con i migliori leader di pensiero di tutto il mondo, ...

