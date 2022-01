“Vessicchio c’è”: esce dal Covid e va a Sanremo (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Maestro Peppe Vessicchio si negativizza e partecipa al Festival di Sanremo. Dopo la notizia che è circolata venerdì in merito alla positività al Covid del direttore d'orchestra, oggi arriva la notizia che in molti stavano aspettando e che conferma che il Maestro sta bene e che presto raggiungerà Sanremo. Il maestro Vessicchio, uno dei volti storici del Festival di Sanremo, oggi dichiara "Ci Sarò!" e dirigerà le Vibrazioni che presenteranno "Tantissimo" un brano di matrice rock, energico e incalzante dove emerge l`animo più viscerale della band e a cui si contrappone un testo intimista e dal linguaggio universale, in cui ciascuno può trovare un pezzo della propria esperienza di vita.Per la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, Le Vibrazioni proporranno una loro versione ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Maestro Peppesi negativizza e partecipa al Festival di. Dopo la notizia che è circolata venerdì in merito alla positività aldel direttore d'orchestra, oggi arriva la notizia che in molti stavano aspettando e che conferma che il Maestro sta bene e che presto raggiungerà. Il maestro, uno dei volti storici del Festival di, oggi dichiara "Ci Sarò!" e dirigerà le Vibrazioni che presenteranno "Tantissimo" un brano di matrice rock, energico e incalzante dove emerge l`animo più viscerale della band e a cui si contrappone un testo intimista e dal linguaggio universale, in cui ciascuno può trovare un pezzo della propria esperienza di vita.Per la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, Le Vibrazioni proporranno una loro versione ...

