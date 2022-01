Traffico Roma del 30-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin uscita dalla capitale sulla Cassia bis in coda tra Castel de’ ceveri e le rughe verso Cesanoin coda anche sulla Cassia tra il raccordo è la Giustiniana sempre in uscita dalla città Qualche rallentamento e poi segnalato sul tratto Urbano della A24 all’altezza di Portonaccio è in tangenziale su viale Castrense in direzione di San Giovanni si è conclusa la prima parte della domenica ecologica il provvedimento riprenderà alle 16:30 con il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella fascia verde fino alle 20:30 le auto escluse dal divieto sono le elettriche e ibride a GPL o a metano e le auto a benzina euro 6 potranno circolare anche i ciclomotori e motocicli Euro 2 ed Euro 3 con motore a 4 tempi nel quartiere Nomentano è chiusa a ...