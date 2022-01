“So quello che voglio”. GF Vip, alcool e follia nella notte: Delia Duran e Costantino lo fanno davanti a tutti (Di domenica 30 gennaio 2022) notte ‘brava’ al Grande Fratello Vip. Come ogni sabato gli inquilini si lasciano un po’ – in qualche caso parecchio – andare. D’altra parte con tutto lo stress accumulato nei giorni precedenti… Protagonista assoluta Delia Duran. La modella venezuelana e moglie di Alex Belli, ha conquistato l’attenzione di tutti fin da quando ha varcato la porta rossa. Fuochi d’artificio con Soleil Sorge che ha iniziato a perdere la sua sicurezza e ha mostrato segni di cedimento. Negli ultimi giorni, poi, hanno fatto rumore le dichiarazioni, o meglio la gaffe a microfono aperto, di Giacomo Urtis. Tutto è avvenuto nell’ultima diretta di venerdì 28 gennaio. Mentre Delia parlava di amore libero con Adriana Volpe, dalla casa è arrivato uno ‘spiffero’: “Amore libero… come no? Fate le orge…“. Parole in musica del chirurgo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)‘brava’ al Grande Fratello Vip. Come ogni sabato gli inquilini si lasciano un po’ – in qualche caso parecchio – andare. D’altra parte con tutto lo stress accumulato nei giorni precedenti… Protagonista assoluta. La modella venezuelana e moglie di Alex Belli, ha conquistato l’attenzione difin da quando ha varcato la porta rossa. Fuochi d’artificio con Soleil Sorge che ha iniziato a perdere la sua sicurezza e ha mostrato segni di cedimento. Negli ultimi giorni, poi, hanno fatto rumore le dichiarazioni, o meglio la gaffe a microfono aperto, di Giacomo Urtis. Tutto è avvenuto nell’ultima diretta di venerdì 28 gennaio. Mentreparlava di amore libero con Adriana Volpe, dalla casa è arrivato uno ‘spiffero’: “Amore libero… come no? Fate le orge…“. Parole in musica del chirurgo ...

